أطباء إسبان ينصحون بتناول الأطفال اللحوم الحمراء بدلا من المصنعة

وصى أطباء إسبان الأطفال بتناول اللحوم من 5 لـ 8 مرات فى الأسبوع، وذلك للحفاظ على نظام غذائى متوازن، وذلك بدلا من تناول اللحوم المصنعة، حيث إن اللحوم الحمراء تحتوى على بروتين عالى وحديد والزنك والفسفور واليود وفيتامين B الضرورى للنمو والتنمية.

وقالت صحيفة إيه بى سى الإسبانية، إن الأطباء الإسبان يرون أن اللحوم المصنعة تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، حيث إن الخبراء الدوليين يعتقدون أن هذا النوع من الطعام هو "مسرطنة للبشر" وإن اللحوم الحمراء (لحوم البقر والخراف والماعز) ستكون بديلا جيدا لهذا النوع من الأطعمة الضارة بصحة البشر وخاصة الأبناء.

وأوضحت الجمعية الإسبانية بمنظمة الصحة العالمية فى بيان لها، أن هناك ضرورة لتناول الأطفال للحوم الحمراء، حيث تحتوى على البروتين المكمل للأسماك والبيض، ولذلك فلابد من تناولها من 5 إلى 8 مرات فى الأسبوع.

وأشارت الجمعية إلى أن اللحوم الحمراء بها نسبة من الدهون المشبعة وتركيزات عالية من الحديد والزنك الفوسفور واليود والفيتامينات الضرورية لنمو وتطور الطفل.

ونصح الدكتور فينانسيو مارتينيز إدخالها فى تغذية الطفل من الشهر السادس، بكميات صغيرة، ليتم زيادتها تدريجيا. فى وقت إعداد الوجبات الغذائية للأطفال يعتبر وجبة من اللحوم قد تختلف ما بين 50 و100 جرام، وفقًا للتحضير لمرحلة ما قبل المدرسة.