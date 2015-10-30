لو مش قادر تبعد عن اللحوم المصنعة.. كل جمبها سلطة وعدس تقى نفسك من السرطان

منذ أيام أعلنت منظمة الصحة العالمية عن أضرار تناول اللحوم المصنعة ومضاعفاتها التى تؤدى إلى الإصابة بالسرطان، وعلى الرغم من ذلك هناك الكثير من الأسر التى لم تمتنع عن تناول هذه اللحوم المسببة للمرض، لذا من الممكن تناول الإضافات بجانبها للوقاية من الإصابة بالسرطان .

وحول هذا، أوضح الدكتور محمد سيد مسعود أستاذ التغذية بالمركز القومى للبحوث، أن اللحوم المصنعة تحتوى على مواد تجعلها شهية للغاية مما يجذب إليها الكثيرين، مضيفًا أن هناك البعض الذين لم يقلعوا عن تناول هذه اللحوم المحببة لهم، لذا من الممكن تناولها بكميات محدودة بجانب بعض الإضافات الضرورية التى تقى من السرطان كطبق السلطة الذى يتم إضافة بعض الحبوب المنبتة والحبوب كالحلبة والعدس والحمص إليه، لاحتوائها على إنزيمات تساعد على الوقاية من الإصابة بسرطان القولون والثدى وبطانة الرحم والمعدة.

وتابع أستاذ التغذية أن تواجد أملاح النيترات فى اللحوم المصنعة ليست بغرض إعطاء اللون الأحمر لها أو أنها المسببة للسرطان، لكن تواجدها بغرض حفظها من الميكروبات الخطيرة التى من الممكن أن تتسبب فى الإصابة بالتسمم البوتشولينى، والذى يؤدى إلى الإصابة بالشلل وبعض مضاعفاته خطيرة.

لذا أوصى د.محمد سيد مسعود الأشخاص الذين يفضلون اللحوم المصنعة، التوقف عن تناولها، وفى حالة الاستمرار فى تناولها، من الأفضل تناولها بكميات محدودة مع بعض الإضافات كطبق السلطة أو عصير الليمون للوقاية من الأضرار.

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