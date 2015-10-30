تعرف على أسباب وأعراض "السعال الديكى" عند الأطفال

السعال الديكى

أهم علامات وأعراض إصابة الطفل بالسعال الديكى

السعال والرشح أكثر الأعراض التى نلاحظ تكرار حدوثها عند الأطفال، خاصة مع انخفاض درجات حرارة الجو، ولكن فى بعض الأحيان يكون السعال مؤشرًا لإصابة الطفل بأمراض أخرى.>حول ذلك تقول الدكتورة نهى أبو الوفاء استشارى أمراض الأطفال بقصر العينى، إن كثيرًا من الأمهات تجهل الفرق بين سعال طفلها العادى الناتج عن البرد العادى وبين السعال المعروف "السعال الديكى" هو عبارة عن إصابة الطفل بسعال شديد يصاحبه صوت شهيق مثل صياح الديك.>وتستكمل د.نهى قائلة "يتسبب السعال الديكى فى ظهور بعض الأعراض والعلامات التى تدل على الطفل مصاب بالسعال الديكى، والتى تجهل كثير من الأمهات معرفتها"، وأهمها:>1)سعال يشبه صياح الديك .>2)قىء نتيجة شدة السعال .>3)ارتفاع درجة حرارة الطفل .>4)زرقان بجسم الطفل نتيجة السعال الشديد.

وتابعت د.نهى قائلة "يجب على الأمهات فى حالة ملاحظتها ظهور تلك الأعراض السابق ذكرها ضرورة ذهاب أطفالهم إلى الطبيب المختص للاطمئنان على صحتهم وتحديد العلاج المناسب لحالتهم الصحية".

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