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أسباب وعلاج الصداع

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أسباب وعلاج الصداع أسباب وعلاج الصداع

ما هو الصداع؟


>الصداع ألم يشعر به الشخص فى الرأس، ويعتقد البعض أن الإصابة به مرتبطة بزيادة أو نقصان ضغط الدم.

ولذا يجب أن نتعرف هل ارتفاع ضغط الدم أو نقصانه يتسبب فى شعورك بالصداع؟


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هل تعلم أن شعورك بالصداع يكون نتيجة لارتفاع نسبة ضغط الدم


>أجاب الدكتور إسلام الشواف استشارى الأمراض الباطنة، قائلا "إن ارتفاع أو انخفاض نسبة ضغط الدم يتسبب فى شعور الشخص بالصداع، وهذا الألم يصعب تحمله وخاصة فى حالة ارتفاع نسبة ضغط الدم".

العامل النفسى له دور فى شعورك بالصداع


>وأكد استشارى الباطنة، أن هناك أكثر من 80% من الأشخاص المصابين بارتفاع نسبة ضغط الدم، ويشعرون بالصداع، كما أن نسب إصابة النساء به أكثر بـ3 مرات من الرجال، ونجد أن العامل النفسى له آثار واضحة جدا فى الإصابة بالصداع الناتج عن ارتفاع ضغط الدم.

ما هو علاج الصداع؟


>ويقدم استشارى الباطنة، بعض النصائح الهامة للحفاظ على صحتك والحد من الإصابة بالصداع الناتج عن ارتفاع ضغط الدم، ومنها:
>1- تجنب تناول الأطعمة التى تحتوى على نسبة كبيرة من الأملاح.
>2- أخذ القسط الكافى من النوم.
>3- الابتعاد عن الضغوط النفسية.
>4- التقليل من تناول الكافيين.
>5- ممارسة الرياضة.
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