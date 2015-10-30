الجدل يتواصل.. أبحاث تؤكد أن تعدد الزوجات يعزز صحة الأسرة وأخرى تحذر منه

جدل كبير أثير مؤخرا بين قراء "اليوم السابع" على شبكات التواصل الاجتماعى، بعدما سلطنا الضوء على دراسة أمريكية كشفت عن فوائد جديدة لتعدد الزوجات، وأكدت أنه يعزز صحة أفراد الأسرة بشكل عام ويجعلهم أكثر ثراء.

وكشفت نتائج الدراسة التى أشرف عليها باحثون من جامعة كاليفورنيا دافيس الأمريكية، أن زواج الرجل بأكثر من امرأة واحدة يساهم فى تمتع زوجته وأولاده بصحة أفضل وغالباً ما يمتلكن ثروة وأموالاً أكثر.

وأكد القائمون على الدراسة أن السيدات يجب أن يمتلكن الإرادة الكافية لاتخاذ القرارات التى يردنها خلال حياتهن، سواء بقبول أن تكون الزوجة الثانية أو الثالثة لزوجها، أو أن ترفض الأمر برمته، ويجب ألا يمنع هذا النوع من الزواج حتى لا نحد من خيارات الزواج المتاحة أمامها.

وأثارت هذه النتائج ردود أفعال متباينة، ما بين مؤيد لها من قِبل الرجال ورفض تام لها بين أصحاب الجنس الناعم، ونسلط الضوء خلال هذا التقرير أبرز ما قالته الأبحاث الطبية حول تعدد الزوجات وتأثيرها على الصحة.

دراسة بريطانية: تعدد الزوجات يطيل العمر

>وكشفت دراسة بريطانية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة شيفيلد، أن الرجال الذين يتزوجون بأكثر من امرأة غالباً ما يتمتعون بصحة أفضل ويعيشون أطول بنسبة 12%.

وفسر الباحثون ذلك، مشيرين إلى أن الضغوط الواقعة على الرجال المطالبين بتوفير نفقات أكثر من أسرة غالبا ما تجعلهم يهتمون أكثر بأجسامهم وتجعلهم يتبعون كل الوسائل التى تعينهم على تعزيز صحتهم.

وكما أوضحت الدراسة التى نشرت بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية أن الرجال غالبا ما يتلقون عناية واهتماما أكبر حال الزواج بأكثر من امرأة، وهو ما ينعكس فى النهاية على صحتهم ويقلل فرص إصابتهم بالأمراض.

ولفت الباحثون إلى أن الرجال الذين يتزوجون بأكثر من امرأة غالباً ما يتمتعون بصفات شخصية وجسدية أفضل بجانب المال، ولذا توافق السيدات على الزواج بهم، وغالبا ما يكون هؤلاء الرجال يتمتعون بالقوة والضخامة والحكمة، وهى كلها صفات تساهم فى تعزيز الصحة بشكل عام.

وأكد هذه النتائج أحد الخبراء بجامعة كورنيل، مشيراً إلى أن تعدد الزوجات يجعل الرجل محاطا بأكثر من امرأة عندما يتقدم فى العمر، لذا فهو يتلقى أفضل رعاية صحية وتقل فرص وفاته بشكل ملحوظ.

الزواج بأكثر من امرأة قد يصيبك بأمراض القلب

>وعلى النقيض تماماً، كشفت دراسة أخرى أجريت على 687 رجلاً بالسعودية والإمارات أن الرجال الذين يتزوجون بأكثر من امرأة يصبحون أكثر عرضة للوفاة بأمراض القلب بمعدل 4 أضعاف.

وتابعت الدراسة التى أشرف عليها باحثون من أحد المراكز البحثية بمدينة جديدة أن هناك علاقة وطيدة بين عدد الزوجات وبين ارتفاع فرص الإصابة بأمراض القلب، خاصة انسداد الشرايين التاجية.

وأوضح الباحثون أن كل زوجة تحتاج إلى المعاملة بشكل عادل ودون تمييز عن أى زوجة أخرى، ويساهم ذلك فى تحميل الرجل قدراً كبيراً من الضغوط من أجل تحقيق هذه المعادل الصعبة، وهو ما يعرضه للإصابة بأمراض القلب.

ولكن فى الوقت نفسه، وجدت الدراسة أن الرجال الذين يتزوجون بأكثر من امرأة غالباً ما يمتلكون أموالاً اكثر، ويعيشون أطول، على الرغم من أنهم قد يصابون ببعض أمراض الشيخوخة مثل أمراض القلب، وذلك حسبما نشر بصحيفة "التيليجراف البريطانية".

وأكد الباحثون أن هذه الدراسة تحتاج إلى إعادة تقييم نظراً لتجاهلها بعض العوامل المهمة، مثل مستوى النشاط البدنى للزوج ومدى تعرضه لعوامل الخطورة الأخرى.

الخلاصة

>وبعد استعراض كل هذه النتائج والأبحاث الطبية، يمكننا استنتاج أن الفوائد أو الأضرار التى ستجنيها حال الزواج بأكثر من امرأة تتوقف على طبيعة شخصيتك وشخصية النساء اللاتى سترتبط به، فتعدد الزوجات سلاح ذو حدين، فقد يستغله أحد الرجال بشكل إيجابى لتعزيز صحته وتوفير الرعاية الأمثل لمن يرعاهم، وبالتالى يكون سببا فى سعادتهم وتعزيز صحتهم، وقد يكون التعدد نقمة على رجال آخرين، يعرض صحتهم وصحة القائمين عليهم للخطر، ولذا فكل رجل عليه أن يختار ويتحمل نتيجة اختياره.

والأمر نفسه بالنسبة للنساء، فأحيانا تضطر المرأة بقبول كونها زوجة ثانية أو ثالثة، بعد أن تختبر وتقيّم الرجل جيداً وتكون متأكدة أنه لن يهضم حقوقها، وأنه سيكون الشريك الأمثل لها فى هذه الحياة ويساعدها على تحقيق أهدافها وطموحها.