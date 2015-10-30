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للرجل المصرى.. مارس السباحة ومتخفش من ضعف الخصوبة

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للرجل المصرى.. مارس السباحة ومتخفش من ضعف الخصوبة للرجل المصرى.. مارس السباحة ومتخفش من ضعف الخصوبة
كشف مؤخرا تقرير لشبكة سى إن إن الأمريكية أن هناك نقصا بالسائل المنوى للرجال بشكل عام حول العالم، حسبما أكدت الإحصائيات والدراسات، مما أدى إلى ضعف الخصوبة عند الرجال، مما تسبب ذلك فى زيادة معدل النساء اللاتى ترغبن بالإنجاب من خلال الحقن المجهرى، لذا يقدم الأطباء بعض التمرينات الرياضية التى تساعد على زيادة الخصوبة والقدرة الجنسية لدى المرأة والرجل.

وهذا ما يؤكده الدكتور عمرو عباسى، استشارى أمراض النساء والتوليد، أن ممارسة العديد من التمرينات الرياضية لها دور فعال ومهم فى زيادة الخصوبة والقدرة الجنسية لدى كل من المرأة والرجل، فبالنسبة للرياضيات التى تلعب دورا مهما على زيادة الخصوبة عند المرأة منها السباحة والتمرينات الرياضية التى تعتمد على الأيروبكس والمشى، حيث إن جميع هذه الرياضات تزيد من كمية تدفق الدم للرحم والمبيضين وتساعد على تحسين الدم الواصل لبطانة الرحم فيزيد من فرصة حدوث الحمل والتبويض، لافتا إلى أن هذه الرياضات لها عامل كبير فى تقليل السمنة التى ينتج عنها الإصابة بتكيس المبايض وعدم انتظام الدورة الشهرية.

ويشير د. عمرو عباسى إلى أن ممارسة المرأة للتمرينات الرياضية التى تم ذكرها، تساعد على تقوية عضلات البطن والظهر مما يزيد من فرصة الولادة الطبيعية، أما بالنسبة للتمرينات الرياضية التى تعتمد على الأيروبكس والمشى فتزيد من تدفق الدم والأكسجين الذى يصل للقلب، فينتج عنه انخفاض ضغط الدم والكولسترول وارتفاع هرمون الاندروفين المسئول عن تعزيز الشعور بالسعادة.

وفى هذا السياق يذكر استشارى أمراض النساء والتوليد إلى أن ممارسة الرجال لرياضة رفع الأثقال تساعد على وجود هرمون التستوستيرون فى المعدل الطبيعى، كما أن رفع الأثقال تساعد على علاج البرود الجنسى عند السيدات، موضحا أنه من الخطأ الاعتقاد بأن ممارسة السيدات لرياضة حمل الأثقال تساعد على وجود عضلات كما يشاع، بل إن لها دورا مهما فى حرق بالجسم لفترة معينة وتساعد على شد الجسم والولادة الطبيعية.

كما يشدد الطبيب على أن ممارسة هذه الرياضات بشكل عام تجعل الدورة الدموية منتظمة والوزن لا يزيد عن المعدل الطبيعى، مما يجعل هرمونات الجسم منتظمة لا ترتفع عن المعدل الطبيعى، فيساعد على خصوبة وقدرة جنسية جيدة لكل من المرأة والرجل.

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مصر 365

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