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مرة أخرى.. الشرطة تستوقف بنزيمة بسبب القيادة دون رخصة

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مرة أخرى.. الشرطة تستوقف بنزيمة بسبب القيادة دون رخصة مرة أخرى.. الشرطة تستوقف بنزيمة بسبب القيادة دون رخصة

(إفي) ألقت شرطة العاصمة الإسبانية مدريد القبض على الفرنسي كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد مجددا بعدما قام بمناورة محظورة أثناء قيادته السيارة بدون رخصة.

وحدثت هذه الواقعة الليلة الماضية عندما قام بنزيمة بلفة في منطقة محظورة بسرعة زائدة عن المسموح بها ليتم توقيفه من قبل عناصر الشرطة.

ولم يعثر عناصر الشرطة على رخصة قيادة مع بنزيمة ليبدأوا في إجراءات فرض عقوبة على اللاعب.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها توقيف بنزيمة في ظروف مشابهة حيث كان قد أدين في مارس 2013 بدفع 150 يورو يوميا على مدار ثمانية أشهر (18 ألف يورو) وتم سحب رخصة قيادته بسبب السرعة الزائدة.

وفي يونيو الماضي حررت لبنزيمة جنحة تتعلق بتهديد أمن الطرق بعدما تم توقيفه وهو يثير بسرعة زائدة وبدون رخصة قرب مطار مدريد.

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