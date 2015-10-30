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#في_إنجلترا – الأسبوع العاشر – دربي غريب.. وقاهر الكبار يواصل إبداعه.. وتنفيذ وعد البيتزا

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#في_إنجلترا – الأسبوع العاشر – دربي غريب.. وقاهر الكبار يواصل إبداعه.. وتنفيذ وعد البيتزا #في_إنجلترا – الأسبوع العاشر – دربي غريب.. وقاهر الكبار يواصل إبداعه.. وتنفيذ وعد البيتزا

أعترف طارق العشري المدير الفني المصري الحالي لنادي الشعب الإماراتي بتأزم الموقف الآن وصعوبة الأمر وخصوصا بعد الضربة القوية التي تلقاها فريقه يوم الجمعة.

الشعب بقيادة طارق العشري ومشاركة عمرو السولية تلقى ضربة قاسية من الوحدة في الأسبوع السابع من الدوري الإماراتي.

الوحدة قلب طاولة الشعب من 1-0 إلى فوز 4-1 ليقبع الفريق في المركز الأخير بعد مرور 7 جوالات بلا أي انتصار.

وألمح العشري عقب المباراة لاقتراب رحيله من النادي الإماراتي قائلا: "الوضع أصبح صعبا للغاية الآن".

وأضاف في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي "الإدارة الآن في يدها الاختيار. ولابد من مدرب جديد لأن الأهم مصلحة نادي الشعب".

ليوجه أحد الصحفيين سؤاله إلى العشري قائلا( هل تتقدم باستقالتك؟) ليجيب الأخير: "لا. الإدارة هي التي ستحدد ولها الحرية في اختيار الأفضل للفريق".

وتعد خسارة الشعب أمام الوحدة هي السادسة خلال 7 مباريات للفريق في بطولة الدوري هذا الموسم.

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