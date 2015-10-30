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الزمالك يحرز بطولة أفريقيا لليد بعد تغلبه على الإفريقي التونسي

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الزمالك يحرز بطولة أفريقيا لليد بعد تغلبه على الإفريقي التونسي الزمالك يحرز بطولة أفريقيا لليد بعد تغلبه على الإفريقي التونسي

فريق الزمالك لليد

أحرز فريق الزمالك لكرة اليد بطولة إفريقيا للأندية الأبطال  للمرة التاسعة في تاريخه بعد تغلبه على الإفريقي التونسي بنتيجة 35-22 .

وتفوق الزمالك على الأهلي في ربع النهائي ثم الترجي قبل سحق الإفريقي الذي كان قد تغلب عليه في ختام مباريات دور المجموعات.

وأنهى الزمالك الشوط الأول بالتقدم 17-14.. وفي الشوط الثاني تفوق تفوقا كاسحا ووسّع الفارق إلى 13 هدفا.

وحصد الزمالك البطولة التاسعة في تاريخه خلال 10 نهائيات لعبها ويقترب من جمعية البترول الجزائري الذي يجمع 11 لقبا.

ويلعب الزمالك مع الفائز ببطولة إفريقيا أبطال الكأس في السوبر على أن يتأهل الفائز منهما إلى كأس العالم للأندية.

وتألق نجوم الزمالك أحمد الأحمر وكريم هنداوي ومحمد ممدوح هاشم وحسن يسري وعماد عبد الوهاب تحت قيادة أيمن صلاح في الإدارة الفنية.

ولعب الزمالك البطولة بدعوة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم رغم عدم حصوله على بطولة في العام الماضي.

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