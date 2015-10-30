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السيسي: الأمن القومي العربي بات مهددًا ومستمرون في دعم سوريا وليبيا واليمن

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السيسي: الأمن القومي العربي بات مهددًا ومستمرون في دعم سوريا وليبيا واليمن السيسي: الأمن القومي العربي بات مهددًا ومستمرون في دعم سوريا وليبيا واليمن

الرئيس

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لحوار المنامة  في البحرين، إن الأمن القومي العربي بات مهددًا، وبعض الأطراف الخارجية وجدت ضالتها في الجماعات الإرهابية لتنفيذ أجندتها في دول المنطقة.

وأكد، إن مواجهة الإرهاب لا يكفيه فقط الحل الأمني، بل يحتاج خطة شاملة للتقدم الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.

وأضاف: اعتقد البعض مع اندلاع الثورات إن التيارات الإسلامية قادرة على تولي السياسة وستتفهم مجتمعاتها، والكثير راهن غداة الربيع العربي على أن الأحزاب الإسلامية معتدلة ووطنية وأنها ستسود، لكن تبين أن هذا الرهان خاسر.

وقال رئيس ، إن حلحلة القضية الفلسطينية ضروري، وسيزيل أحد الأعذار الرئيسية التي تستخدمها الجماعات المتطرفة، مشيرًا إلى أن مصر تبذل جهودًا لحل مشاكل المنطقة ومنها القضية الفلسطينية.

وأكد على استمرار دعم مصر لليمن لاستعادة أمنها واستقرارها، وفيما يخص الأزمة السورية والليبية قال: ندعم الجهود الأممية لتسوية الأزمتين والتوصل إلى حل سياسي لإنهاء الأزمة.

 

 

 

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