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مدير أمن كفر الشيخ: استنفار أمنى و12 مركزا أمنيا لتأمين مولد العارف بالله

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مدير أمن كفر الشيخ: استنفار أمنى و12 مركزا أمنيا لتأمين مولد العارف بالله مدير أمن كفر الشيخ: استنفار أمنى و12 مركزا أمنيا لتأمين مولد العارف بالله
قال اللواء محمد عاطف شلبى، مدير أمن كفر الشيخ، اليوم الجمعة، إن مديرية الأمن فى حالة تأهب واستنفار أمنى، أثناء الإحتفالات بمولد العارف بالله إبراهيم الدسوقى التى بدأت اليوم، وسيعقبها احتفالات المحافظة بالعيد القومى المحافظة الموافق 4 نوفمبر المقبل.

وأضاف شلبى ،خلال تصريحات صحفية اليوم، هناك 12 مركزًا أمنيًا داخل الميدان الإبراهيمى، وفى مداخل ومخارج البلد، بالإضاف لتواجد المخبريين السريين، لتوسيع دائرة الاشتباه فى المترددين على الميدان الإبراهيمى، ومنع توقف أى سيارات به.

وقال مدير الأمن، إنه يتابع غرفة عمليات لمتابعة خدمات تأمين رواد مولد العارف بالله إراهيم الدسوقى، بالتنسيق مع اللواء أحمد بسيونى زيد رئيس مجلس مدينة دسوق، ووضع كاميرات مراقبة عن طريق مجلس المدينة لتغطى محيط الميدان الإبراهيمى.


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