العليا للانتخابات: 5 ملايين و554 ألف ناخب شاركوا فى الإعادة بنسبة 21.71%

قال المستشار أيمن عباس، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إنه ورد للجنة محاضر الفرز لسائر اللجان العامة، والتى تمت مراجعتها والفصل فى الطعون المتعلق بها وعددها 76 تظلمًا، وتم اضافة المصريين فى الخارج عليها.

وأوضح أن عدد الناخبين فى محافظات المرحلة الأولى بعد حذف 4 دوائر بلغ 25 مليونًا و582 ألفًا و518 ناخبًا، صوت منهم 5 ملايين و554 ألفًا، بنسبة 21.71%، وأعلى نسبة تصويت بين المحافظات مرسى مطروح بنسبة 33.45%، وأقل نسبة تصويت بين المحافظات الإسكندرية بنسبة 14.83%. وأصدرت اللجنة قرارها رقم 107 لسنة 2015 بإعلان نتيجة الانتخابات عن جولة الإعادة.