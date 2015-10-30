ارتفاع حصيلة القتلى الى 90 قتيلا جراء القصف على مناطق المعارضة فى سوريا

>ارتفعت حصيلة القتلى الجمعة جراء القصف الصاروخى والغارات الجوية على مناطق تحت سيطرة الفصائل المقاتلة في سوريا الى نحو تسعين قتيلا، بينهم 17 طفلا، وفق ما اعلن المرصد السورى لحقوق الانسان.

وقال المرصد فى بريد الكتروني ان حصيلة القصف الصاروخي لقوات النظام على مدينة دوما فى ريف دمشق ارتفعت الى 57 شخصا بينهم خمسة أطفال. وكانت حصيلة اولى افادت بمقتل اربعين شخصا.

وفى شمال سوريا، احصى المرصد مقتل 32 شخصا بينهم 12 طفلا جراء غارات جوية شنتها طائرات حربية لم يعرف اذا كانت روسية ام تابعة لقوات النظام على احياء عدة تحت سيطرة الفصائل في مدينة حلب.