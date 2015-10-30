المرصد السورى: مقتل 24 مدنيا فى غارات روسية فى إدلب وحلب

>قال المرصد السورى لحقوق الانسان اليوم الجمعة إن نحو 24 مدنيا لقوا مصرعهم فى غارات جوية شنتها طائرات حربية روسية على مناطق فى إدلب وحلب شمال سوريا.

وقال المرصد - فى بيان نقله راديو (سوا) الأمريكى - إن ما لا يقل عن خمسة مدنيين بينهم ثلاثة اطفال لقوا مصرعهم جراء قصف الطيران الحربى لمناطق فى مدينة معرة النعمان فيما قتل أربعة أشخاص جراء قصف آخر للطائرات الحربية الروسية لمناطق فى بلدة الدانا بريف ادلب الشمالي.

وأضاف أن ما لا يقل عن 15 مدنيا بينهم اربعة اطفال قتلوا فيما جرح وفقدان اكثر من 42 اخرين جراء قصف لطائرات حربية "لا يعلم ما اذا كانت روسية ام انها تابعة للنظام" تعرضت له مناطق بمدينة حلب مشيرا إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع بسبب وجود جرحى فى حالات خطرة.

من ناحية أخرى، قتل ثلاثة مقاتلين من الفصائل الإسلامية خلال اشتباكات مع قوات النظام والمسلحين الموالين لها فى محيط معمل الاسمنت باطراف حى الشيخ سعيد فى مدينة حلب.

كما قتل ثلاثة مدنيين بينهم طفل وامرأة فيما سقط عدد من الجرحى جراء قصف جوى بمناطق فى مدينة الباب بريف حلب الشمالى الشرقى يسيطر عليها ما يسمى تنظيم داعش.

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