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مقتل وإصابة 30 من الحوثيين وقوات صالح فى مواجهات بمحافظة تعز

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مقتل وإصابة 30 من الحوثيين وقوات صالح فى مواجهات بمحافظة تعز مقتل وإصابة 30 من الحوثيين وقوات صالح فى مواجهات بمحافظة تعز

>أكدت مصادر فى المقاومة الشعبية، مساء اليوم الجمعة، مقتل 14 من الحوثيين والقوات العسكرية الموالية للرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح، وإصابة 16 أخرين فى مواجهات مع المقاومة الشعبية فى محافظة تعز (256)كم جنوب العاصمة اليمنية صنعاء.

إن سبعة من الحوثيين وقوات صالح قتلوا وأصيب 10 أخرون فى مواجهات عنيفة اندلعت بينهم وبين مقاتلى المقاومة الشعبية فى حى "الفتح"، غرب معسكر "القوات الخاصة" بمدينة تعز، وأشارت المصادر إلى أن مقاتلى المقاومة الشعبية شنوا هجوماً على الحوثيين وقوات صالح فى حى "المرور" غربى المدينة، أسفر عن مقتل خمسة وإصابة ستة آخرين منهم.

وأضافت المصادر أن اثنين من مسلحى الحوثى وقوات صالح لقيا حتفهما أيضاً اليوم الجمعة فى عملية "قنص" نفذها أفراد المقاومة الشعبية فى حى "المرور"، وبحسب المصادر، فقد أسفرت تلك المواجهات عن مقتل اثنين من المقاومة الشعبية وإصابة ستة أخرين.

وتشهد تعز مواجهات يومية منذ نحو سبعة أشهر بين الحوثيين، مسنودين بقوات صالح، والمقاومة الشعبية التى استعادت السيطرة على العديد من المناطق هناك.
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