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أنصار إمام معزول يمنعون صلاة الجمعة بجامع فى صفاقس التونسية

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أنصار إمام معزول يمنعون صلاة الجمعة بجامع فى صفاقس التونسية أنصار إمام معزول يمنعون صلاة الجمعة بجامع فى صفاقس التونسية

>للأسبوع الثالث على التوالي، منع أنصار إمام مثير للجدل عزلته السلطات مؤخرا، إقامة صلاة الجمعة فى جامع سيدى اللخمى فى مدينة صفاقس (وسط شرق)، وطالبوا بإعادته،وكما حصل فى الأسبوعين السابقين، منع انصار رضا الجوادي، إماما جديدا عينته وزارة الشؤون الدينية من اعتلاء المنبر وإلقاء خطبة الجمعة.

وعندما همّ الإمام الجديد باعتلاء المنبر الجمعة، شرع مئات من انصار الامام المعزول بينهم نساء، بالهتاف بصوت واحد "الله اكبر" ما اضطر الامام الى الانسحاب، وتجمع هؤلاء لاحقا امام مقر "المنظمة التونسية للشغل" (نقابة عمال) الذى يبعد نحو 100 متر عن الجامع، وشرعوا فى ترديد شعارات مناهضة لوزير الشؤون الدينية عثمان بطيخ مثل "يطيخ ارحل"، وأخرى من قبيل "الشعب مسلم ولن يستسلم" و"الشعب يريد الجوادى من جديد" و"بالروح بالدم نفديك يا جوادي".

وخطب احد المتظاهرين فى البقية قائلا "نريد توجيه رسالة الى رئيس الحبيب الصيد، نقول له انه يتعين الحفاظ على الهدوء فى صفاقس. القرارات القمعية والظالمة لا تحقق السلم فى هذه المدينة".

وغداة مقتل 38 سائحا أجنبيا فى هجوم فى 26 يونيو الماضى على فندق فى ولاية سوسة (وسط شرق) تبناه تنظيم الدولة الاسلامية المتطرف، قرر رئيس الحكومة الحبيب الصيد غلق 80 مسجدا اتهمها بـ"التحريض على الارهاب" وعزل أئمة وصفتهم وسائل اعلام محلية بـ"الوهابيين" و"المتطرفين" وبينهم الجوادي.

وغداة الاطاحة مطلع 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن على الذى كان يفرض رقابة صارمة على دور العبادة، سيطر "تكفيريون" على "أكثر من 1000 مسجد" استرجعت السلطات معظمها، حسب ما اعلنت وزارة الداخلية فى 2014.
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مصر 365

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