السودان والنيجر يؤكدان حرصهما على تطوير علاقات التعاون المشترك

>أكد السودان والنيجر حرصهما على تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها فى كافة مجالات التعاون المشترك، وقال رئيس النيجر يوسف محمد - لدى توقفه بمطار الخرطوم الدولى مساء اليوم الجمعة، فى طريق عودته لبلاده، بعد مشاركته فى القمة الهندية الإفريقية، والذى استقبله النائب الأول للرئيس السودانى بكرى حسن صالح- "إنه حرص على التوقف بالخرطوم، تأكيدا على حسن العلاقات التى تربط بلاده بالسودان".

وأشار رئيس النيجر، إلى لقائه بالرئيس عمر البشير، إبان مشاركته فى القمة الهندية الإفريقية، وزاد "نأمل فى استمرار علاقات التعاون بين البلدين خدمة لمصالح الشعبيين"، مضيفا أن القرارات التى خرجت بها القمة من شأنها الإسهام فى دفع مجالات التعاون بين الهند والقارة الإفريقية، كما أنها اعتمدت برنامجا لتطوير البنية التحتية والتعليم والاقتصاد والبحوث فى إفريقيا.

وفى ذات السياق، قال وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية كمال إسماعيل سعيد - لوكالة السودان للأنباء - إن النائب الأول للرئيس السوداني، ورئيس النيجر، بحثا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك بجانب العلاقات الثنائية وضرورة تطويرها.

وأضاف الوزير السوداني، أن رئيس النيجر عبر عن تقديره للسودان لدوره الكبير فى دعم مجالات التعليم فى بلاده واستضافته لطلاب النيجر فى السودان.

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