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أوباما يبحث هاتفيا مع أمير قطر سبل دعم المعارضة السورية

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أوباما يبحث هاتفيا مع أمير قطر سبل دعم المعارضة السورية أوباما يبحث هاتفيا مع أمير قطر سبل دعم المعارضة السورية

>ذكر البيت الأبيض - فى بيان اليوم الجمعة - أن الرئيس الأمريكى باراك أوباما بحث هاتفيا مع الأمير تميم بن حمد آل ثان أمير دولة قطر، تطورات الأزمة السورية، حيث أكدا التزامهما المستمر بدعم المعارضة السورية المعتدلة.

وذكر بيان البيت الأبيض أن الجانبين ناقشا أهمية دعم المفاوضات التى ترعاها الأمم المتحدة بشأن الوضع الراهن فى ليبيا، كما أعرب أوباما وتميم فى الوقت نفسه عن التزامهما بتعزيز الجهود المشتركة للتصدى لتنظيم "داعش" والتنظيمات الإرهابية الأخرى بما فى ذلك توسيع نطاق التعاون لمكافحة تمويل الجماعات الإرهابية.
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