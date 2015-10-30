نجار مسلح يسلخ زوجته بـ"ماء النار" لخلافات بينهما فى البحيرة

شهدت مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، حادثة مؤسفة بعد أن تجرد نجار مسلح من كل معانى المشاعر الإنسانية وألقى بحامض الكبريتيك المركز ( ماء نار ) على جسد زوجته فى مشاجرة عنيفة بينهما ، لخلافات على مصروفات المنزل.

وعمت حالة من الحزن أهالى مساكن منطقة المصمودى التابعة لمركز كفر الدوار بالبحيرة بعد أن تواترت الأنباء عن هذه الواقعة المؤسفة والتى هزت أركان المحافظة بأكملها ، حيث طالب عدد من الأهالى بالقصاص لابنة قريتهم والتى تم تشويهها بالكامل بعد خلافات زوجية دائما ما تحدث فى معظم الأسر المصرية .

بداية الواقعة

>فى البداية تلقى اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة إخطارا من الرائد أحمد سمير رئيس مباحث مركز كفر الدوار يفيد باستقبال مستشفى كفر الدوار العام ربة منزل مصابة بحروق، نتيجة إلقاء ماء نار على جسدها، مما أدى لإصابتها بحروق متفرقة.

وبالفحص تبين للواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث حسب البلاغ الوارد من المستشفى العام لمركز شرطة كفر الدوار وصول "ح.ش.س"41 سنة ربة منزل ومقيمة مساكن المصمودى دائرة المركز، مصابة بحروق من الدرجة الثانية والثالثة بأنحاء متفرقة بالجسم نتيجة إلقاء مادة كاوية "ماء نار"، ولا يمكن استجوابها، حيث تم تحويلها للمستشفى الجامعى بالإسكندرية.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث الجنائية والعميد حازم حسن وكيل المباحث والرائد أحمد سمير رئيس مباحث مركز شرطة كفر الدوار بإشراف اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير إدارة البحث الجنائى بالبحيرة لسرعة كشف غموض الحادث وضبط المتهم.

الخلافات الزوجية وراء القاء نجار مياة نار على زوجته

وبسؤال شقيقتها "و.ش.س" 32 سنة ربة منزل ومقيمة بذات العنوان اتهمت زوج المصابة "خ .م .ا" 46 سنة نجار مسلح " ومقيم بذات العنوان بإلقاء ماء نار على شقيقتها بسبب خلافات زوجية فيما بينهما.

اعترافات المتهم: زوجتى دائما تصر على تجريحى وتعايرنى بفقرى

>وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز برئاسة الرائد أحمد سمير رئيس المباحث وبإشراف اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث ، من ضبط المتهم.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأضاف لم أشعر بنفسى ولم أتمالك أعصابى حينما حاولت زوجتى طردى من المنزل بعد نشوب مشاجرة فيما بيننا لخلافات على مصروف البيت، وأوضح المتهم أنه رغم العشرة الطويلة التى دامت بينهم حوالى 20 عاما إلا أن زوجتى تصر دائما على تجريحى ومعايرتى بفقرى وضيق ذات اليد، فلم أتمالك نفسى أثناء المشاجرة العنيفة التى دفعتها لمحاولة طردى من المنزل فقمت على الفور بإحضار ماء النار وألقيته على جسدها إنتقاما منها .

الابن يعترف على والده

>وأكد الرائد أحمد سمير رئيس مباحث مركز شرطة كفر الدوار أن نجل المجنى عليها إعترف على والده بعد أن شاهده يلقى بماء النار على والدته دون أدنى إحساس أو مشاعر إنسانية ، فتحرر المحضر 21148/2015 جنح المركز وبالعرض على النيابة العامة قرر المستشار على حسن رئيس نيابة شمال دمنهور الكلية بإشراف المستشار عبد العزيز عليوة المحامى العام لنيابات شمال دمنهور حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات .