انهيار عقار قديم بمنطقة كليوباترا شرق الإسكندرية

انهار عقار قديم خال من السكان، مساء اليوم الجمعة، بمنطقة كيلوباترا شرق الإسكندرية دون وقوع اصابات.

> تلقى اللواء أحمد حجازي، مدير أمن الإسكندرية، بلاغًا يفيد انهيار عقار بمنطقة كيلوباترا، انتقل قوات الحماية المدنية، وتم وضع القوات، حواجز حديدية لحماية المارة.

على الفور انتقلت قوات إدارة الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتبين إن العقار بناء قديم وصادر له قرار إزالة ولم ينفذ.

> و قال العميد عمرو جاب الله، مدير ادإرة الحماية المدنية إن العقار خال من السكان، ومكون من خمس طوابق، مشيرًا إلى أن الانهيار لم يسفر عن أي إصابات، سوى حدوث تلفيات في سيارة تصادف وقوفها أسفل العقار.