ضبط 23 من عناصر الإخوان بعد اشتباكات مع الأمن في المنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بسمالوط من القبض على 23 من عناصر الإخوان بعد اشتباكات عنيفة وقعت بين رجال الأمن والإخوان بقرية الشراينه بمركز سمالوط، أثناء فض مسيره إخوانية، مساء اليوم، دون وقوع إصابات.

وقال مصدر أمنى، إن مسيرة للإخوان خرجت بقرية الشراينة بمركز سمالوط، من أمام مسجد الإيمان وأثناء تجول المسيرة بشوارع القرية وصلت قوات الأمن، وأندلعت إشتباكات عنيفة بين الجانبين، وقامت عناصر من المشاركين بالمسيرة برشق قوات الشرطة بالطوب والحجارة وأحدثوا تلفيات بسيارات الشرطة، وتم إطلاق الغاز المسيل للدموع وضبط 23.