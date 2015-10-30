نصائح لــ"ديكورات" غرفة المعيشة العائلية

مع حلول العام الدراسي الجديد، يقضي معظم أفراد العائلة، وخصوصاً التلامذة منهم، جلّ أوقاتهم في غرفة الجلوس الأكثر استخداماً في المنزل، إذ تعتبر ملتقى العائلة حيث يمكن لهم مشاهدة التلفاز أو الدرس. لذا، من الضروري توفير عامل الراحة في هذا الحيز والاهتمام بالــ"ديكورات" فيه، وذلك من خلال تطبيق نصائح مهندسة الديكور كارلا منذر لــ"سيدتي. نت" الآتية:

- لا بدّ من استعمال الألوان الحيادية، كالأبيض والبيج، لطلاء الجدران.

"ديكورات" دافئة في منازل النجمات

_ يمكن إدخال الألوان البارزة إلى قطع المفروشات والــ"ديكورات" في الغرفة. في هذا الإطار، يفضّل اختيار الأرائك والمقاعد المريحة والعمليّة، التي يغطّيها القماش أو القطن أو الجلد أو "الألكانترا"، مع البعد عن كساء الحرير لصعوبة تنظيف الخامة المذكورة. من جهة ثانية، يحبّذ توزيع الأرائك على شكل حرف "إل" أو "يو" اللاتينيي. الجدير بالذكر أنه كلّما زاد عرض المقعد وجب خفض علوّه، والعكس صحيح.

- يفضّل اختيار الستائر المصنوعة من الكتّان، مع الحرص على أن تتماشى ألوانها مع قماش الأرائك.

- يجب الاهتمام بمكان التلفاز، فلا بدّ أن يكون مرئياً لجميع الجالسين في الغرفة. في هذا الإطار، يمكن أن يعلّق الجهاز على الجدار الرئيس، أو يتخذ مكانته ضمن مكتبة من الخشب، حسب مساحة الغرفة. لكن، ينصح بالبعد عن وضع التلفزيون قبالة النافذة التي تعكس ضوء الشمس على الشاشة.

- ليس من الضروري استعمال الإنارة القوية في "ديكورات" هذه الغرفة، تلافياً لئلا تنعكس على شاشة التلفاز بشكل يعيق الرؤية الواضحة، إذ يمكن أن تدخل الإنارة ضمن المكتبة إن وجدت، أو استعمال "الأباجور" المثبت بقاعدة على الأرض.

- يحبذ إدخال الخشب في "ديكورات" غرفة المعيشة، وذلك من خلال استعمال قشرة هذه الخامة أو ألواح "إم دي إف" المطلية بلون لمّاع إلى هذه المساحة، ما يضفي شعوراً بالدفء والحميمية.

- يحبذ أن تغطى الأرضية بــ"الباركيه"، لإضفاء الشعور بالدفء في المساحة.

- لا يحبذ الإكثار من نثر "الاكسسوارات" في الأرجاء، مع الاكتفاء بالقطع غير قابلة للكسر، فضلاً عن إطارات صور العائلة.

- يمكن تقسيم المكتبة حسب احتياجات الأفراد، فلا مانع من أن يأتي ضمنها مكتب صغير أو وضع طاولة بسيطة مع كراس أربعة في إحدى الزوايا للأكل أو اللعب.

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