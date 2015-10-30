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حبس نجل عضو بمجلس النواب بالاسكندرية 4 أيام لحيازته أسلحة نارية

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حبس نجل عضو بمجلس النواب بالاسكندرية 4 أيام لحيازته أسلحة نارية حبس نجل عضو بمجلس النواب بالاسكندرية 4 أيام لحيازته أسلحة نارية

أرشيفية

أمر النائب العام بحبس نجل عضو بمجلس النواب عن دائرة العامرية، 4 ايام على ذمة التحقيقات ضبط بحوزته والاستعلام عن مصدر السلاح والغرض من حيازته وإستعجال تقرير الادلة الجنائية حول السلاح المضبوط وإخلاء سبيل متهمين آخرين كانا بصحبة المتهم الأول .

وكان اللواء أحمد حجازي، مدير أمن الإسكندرية، قد تلقى إخطارًا من الملازم أول محمود أبو كيلة الضابط بإدارة البحث الجنائي، المعين خدمة تأمين الطريق الصحراوي بدائرة قسم شرطة محرم بك يفيد ضبط كل من “بلال ر ر ض” 20 سنة، طالب، و”على م ح” 61 سنة، سائق، و”راغب ع ع” 15 سنة، طالب جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة أول العامرية.

فيما أفاد بيان صادر عن مديرية أمن الإسكندرية، اليوم الجمعة، إنه ضبط بحوزة المتهم الأول رشاش تركي الصنع عيار 9 مم، وعدد ” 527 ” طلقة صوت، ومبلغ 2400 جنيهاً أثناء استقلالهم السيارة رقم” 5931 ” قيادة الثاني.
> وأضاف البيان إن المتهم الأول نجل عضو مجلس النواب أقر في التحقيقات بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع، وتحرر المحضر جنايات قسم محرم بك.
> وقرر المتهم امام النيابة إن السلاح المضبوط صوت وإنه كان يستعد للاحتفال بنجاج والده في الانتخابات.

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