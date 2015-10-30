«مهرجان الموسيقى العربية»| «الخال» يحكي و«الديفا» لأول مرة و«فنان السلام» يعود

تقرير: محمد الموجي

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> «الخال» عبد الرحمن الأبنودي يحكي عن حياته ومشوراه الشعري خلال فيلم تسجيلي، و«الديفا» سميرة سعيد، تشارك للمرة الأولى في مهرجان الموسيقى العربية، و«فنان السلام» -كما أطلقت عليه يونسكو- يعود بعد غياب استمر 15 عامًا للمشاركة بالدورة الـ 24 من مهرجان الموسيقى العربية.

يُحيي فقرة «الخال»المطرب علي الحجار، نادية مصطفى، مروة ناجي، ريهام عبد الحكيم ، رحاب مطاوع، محمد حسن، بمختارات من أشهر أعمال الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي، بمصاحبة الأوركسترا الاحتفالي، بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، ومشاركة فرقة باليه أوبرا القاهرة، تحت إشراف أرمينيا كامل.

فاعليات المهرجان تنطلق في الساعة الثامنة من يوم الأحد المقبل، حيث يُعرض خلال حفل الافتتاح فيلمًا تسجيليًا حول حياة الشاعر الكبير الراحل عبد الرحمن الأبنودي، يتضمن لقاءات مع عدد من الشخصيات الفنية التي تعاون معها الشاعر الراحل، والفيلم من إعداد دار الأوبرا، وإخراج سامر ماضي، يلي ذلك الفقرة الفنية التي تحمل اسم «احكي يا خال».

تكرم إدارة المهرجان خلال الافتتاح 16 شخصية ساهمت في إثراء الحياة الفنية فى مصر والعالم العربي بتسليمهم أوسكار المهرجان وشهادات التقدير وهم اسم الشاعر الراحل الخال عبد الرحمن الأبنودي، الفنانة سميرة سعيد (المغرب)، الإعلامي الكبير فهمي عمر، الفنان سعدون جابر (العراق)، الموسيقار صلاح الشرنوبي، الشاعر جمال بخيت، الموسيقار الدكتور نبيل عزام (فلسطين)، عازف الناي الدكتور علي الحفني، الباحثة الدكتورة نعيمة صادق، عازفة القانون الدكتورة مها العربي، عازف الكمان محمد نصر، الفنان مصطفى أحمد، عازف الكمان حازم القصبجي، المنشد ومحفظ الأصوات أحمد عبد الله، عازف الكمان عبد اللطيف الكت، وفنان الخط العربي مصطفى عبد الرحيم.

حفل الافتتاح، تخرجه جيهان مرسي مدير المهرجان، وينطلق الحفل بكلمة وزير الثقافة حلمي النمنم، تليها كلمة لرئيسة الأوبرا ترحب فيها بضيوف المهرجان من فنانين وباحثين، ثم تسُتعرض أهم الفاعليات التي تستمر حتى 9نوفمبر على مسارح الأوبرا بالقاهرة (الكبير، الصغير، معهد الموسيقى العربية)، و12 نوفمبر بأوبرا دمنهور، و13 نوفمبر بأوبرا الإسكندرية بمشاركة 9دول عربية هي (مصر، المغرب، اليمن، تونس، العراق، سوريا، البحرين، لبنان وفلسطين).

يفتتح على هامش المهرجان فى السابعة مساء معرضين لفنون الخط العربى الأول بقاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية ويضم إبداعات الفنان المكرم مصطفى عبد الرحيم، والثاني بقاعة زياد بكير للفنون التشكيلية بالمكتبة الموسيقية لأعمال الفنان حسن حسوبة، إلى جانب معرض بالبهو الرئيسي للمسرح الكبير بعنوان لحن الخلود لفنان الكاريكاتير عمرو فهمي، ويتضمن لوحات لعظماء تراث الموسيقى العربية.

ليالى الدورة الـ 24 للمهرجان هذا العام تشهد 23 حفلًا غنائيًا وموسيقيًا، يشارك فيها 68 مطربًا وعازف سوليست من نجوم 9 دول عربية هى مصـر، المغرب، اليمن، تونس، العراق، سوريا، البحرين، لبنان وفلسطين.

بين الفنانين المشاركين بالمهرجان: على الحجار،إيناس عبد الدايم، مدحت صالح، أنغام، نادية مصطفى، سميرة سعيد، صابر الرباعي، ريهام عبد الحكيم، مارسيل خليفة، مروة ناجي، رحاب مطاوع، آيات فاروق، ياسمين علي، أحمد عفت، ياسر سليمان، محمد حسن، إبراهيم الحفناوي، رحاب عمر، أحمد جمال، محمد عساف، عصام محمود، عمرو سليم، نهاد فتحي، إيناس عز الدين، مصطفى النجدي، شاندو، كارمن سليمان، رامى صبري، بلقيس، أحمد فتحي ، مياس اليماني.