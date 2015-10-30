بالصور.. حلقات ذكر"الطريقة البرهامية" بمسجد الدسوقى

بدأت حلقات الذكر فى صحن مسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقى واحشد المئات من أبناء الطريقة البرهامية حول عدد من المنشدين الدينيين وفى مواجهتهم وبجوارهم المئات من أبناء الطريقة البراهمية. وعدد من المريدين القادمين من المحافظات للاحتفال بالمولد.

وردد الرجال والسيدات كلمات مدح الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر الله التى يكررها المنشدين وذكر مأثر عددمن أولياء الله ومنهم العارف بالله إبراهيم الدسوقى.

فى حين جلس عدد من النساء والأطفال فى جوانب المسجد يستمعون لمدح المنشدين وأمامهم حلقات ذكر متعددة.



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