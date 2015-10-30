أخبار عاجلة

أسعار أكياس الدم ومشتقاته للمستشفيات الحكومية والخاصة -
اختبار أفريقي صعب للمصري وسموحة في الكونفيدرالية -
اليوم.. «الجبلي» ينافس في نصف نهائي بطولة البحرين -
8 الصبح - الكابتن عادل مصطفي يقارن بين إدارة الزمالك وإدارة الأهلي فى حل الأزمات والخلافات -
8 الصبح - الكابتن عادل مصطفي يتحدث عن تجربته فى التدريب فى نادي الشرطة العراقي -
ضبط 15 ألف عبوة دواء مهربة وفاسدة في صيدليتين بالإسكندرية -
بالصور.. حملة موسعة لإزالة الإشغالات في دمياط -
بالصور.. بوابات أمنية إلكترونية تزامنًا مع افتتاح معرض دسوق للكتاب -
وزير الأوقاف الأسبق: المسابقة العالمية للقرآن بارقة أمل في ظروف صعبة -
مد فترة تحصيل قسط المرحلة الثانية بمشروع إسكان "دار مصر" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. حلقات ذكر"الطريقة البرهامية" بمسجد الدسوقى

Google+ Print
بالصور.. حلقات ذكر"الطريقة البرهامية" بمسجد الدسوقى بالصور.. حلقات ذكر"الطريقة البرهامية" بمسجد الدسوقى
بدأت حلقات الذكر فى صحن مسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقى واحشد المئات من أبناء الطريقة البرهامية حول عدد من المنشدين الدينيين وفى مواجهتهم وبجوارهم المئات من أبناء الطريقة البراهمية. وعدد من المريدين القادمين من المحافظات للاحتفال بالمولد.

وردد الرجال والسيدات كلمات مدح الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر الله التى يكررها المنشدين وذكر مأثر عددمن أولياء الله ومنهم العارف بالله إبراهيم الدسوقى.

فى حين جلس عدد من النساء والأطفال فى جوانب المسجد يستمعون لمدح المنشدين وأمامهم حلقات ذكر متعددة.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365