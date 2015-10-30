بالصور.. مرشحون يستغلون مولد الدسوقى فى الدعاية الانتخابية

انطلق الاحتفال بمولد إبراهيم الدسوقي اليوم وتوافد الالاف من المحافظات المجاورة والصعيد واستغل عدد من مرشحي البرلمان تواجد أكبر عدد من اهالى دسوق وقلين التابعتين للدائرة السابعة بكفر الشيخ فى الدعاية حيث يتنافس على مقاعدها الاربعة 51 مرشحاً من مدينة وقرى مركزى دسوق وقلين.

وظهرت لافتات في ميدان العارف بالله للمرشحين صلاح شتا ومحد الشهاوي والدكتور صبح عباس عفيما يستعد اخرون لتعليق لافتاتهم فى اليومين القادمين عندما يتوافد أكبر عدد من أهالي دسوق وقلين .

وأكد محمود السعيد علي " مدرس" إن الدعايات منتشرة بقرى ومدن كفر الشيخ وليست في الدائرة السابعة فقط وبل أمام وواجهة مصالح حكومية كما فى "فوه" حيث ظهرت لافتات أعلى سور مستشفى التأمين الصحي.

>وأضافت سعاد محمود علي "ربة منزل" :يجب منع الدعاية وغلق الصفحات الخاصة بالمرشحين



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