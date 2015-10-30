الأبنية التعليمية بالشرقية: حالة مدرسة "الشهداء" جيدة

أكد تقرير اللجنة الفنية التى شكلها الدكتور رضا عبد السلام، محافظ الشرقية، أن حالة مدرسة الشهداء بقرية الغار التابعة لمركز الزقازيق "جيدة"، ولا خطورة بوجود الطابق الرابع.

وشكل المحافظ اللجنة عقب تخوف الأهالى من بناء الدور الرابع للمدرسة وتشككيهم فى قدرة المبنى على التحمل، وضمت اللجنة كلا من المهندس عثمان أحمد عثمان، مدير الإدارة الهندسية المركزية بديوان عام المحافظة، والمهندس حامد على حامد، وكيل مديرية الإسكان بالشرقية، والمهندس أحمد محمد مرسى، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية، والمهندس السيد محمد عبد الرحمن، رئيس قطاع شرق الزقازيق بالأبنية التعليمية.

وقالت اللجنة اليوم: "بالمعاينة على الطبيعة تبين أن المدرسة دور أرضى + 4 أدوار علوية، ومحاطة بسور خرسانى، وتم إنشاؤها سنة 2006 بمنحة ألمانية "دور أرضى و3 أدوار علوية" تحت إشراف هيئة الأبنية التعليمية والمكتب الاستشارى الألمانى، ومؤخرًا أضيف إلى المبنى الطابق الرابع بإشراف هيئة الأبنية التعليمية التى سلمته فى فبراير الماضى وأجريت صيانة عاجلة لدورات المياه بالدور الأرضى فى سبتمبر 2015 وقررت اللجنة بالمعاينة الظاهرية للمدرسة ودورات المياه أن الحالة الإنشائية بحالة جيدة ولا تشكل أى خطورة.