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بالصور..محافظات القناة تكثف أعمالها لإزالة مياه الأمطار

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بالصور..محافظات القناة تكثف أعمالها لإزالة مياه الأمطار بالصور..محافظات القناة تكثف أعمالها لإزالة مياه الأمطار
واصلت محافظات القناة لمياة الشرب والصرف الصحى، أعمالها فى القطاعات الثلاثة مابين الانتهاء من نزح المياة المتراكمة من الأمطار، وتطهير بالوعات الأمطار .

ففى قطاع الإسماعيليه ، تابع م. محمد عبد السلام رئيس قطاع الإسماعيليه، وكمال موافى رئيس الحملة ، والمهندسيين والفنيين والعمال، واللواء يس طاهر محافظ الإسماعيليه وم. على حسين رئيس محافظات القناة، لمراحل التعامل مع تراكمات المياة، خاصة منطقة أسفل كوبرى الواصفيه بالمستقبل ومنطقة القنطرة شرق والقنطره غرب ، حيث استمر تواجد مجموعات العمل من الخدمة المدنية وخدمات مدينة المستقبل ورئيسى مركزى بالقنطرة شرق وغرب ومجموعات العمل بالمركزين.

وفى بورسعيد ،حضر المهندس عبد الناصر كمال أبوالغيط، رئيس منطقة بورفؤاد للصرف الصحى،
> و المحاسب محمود أبوالعلا رئيس مجلس مدينة بورفؤاد، ومهندسة أمل محمد، ومسئول شبكات بورفؤاد عماد جرجس حارس، وعمال التسليك ، محمد فتحي ، السيد بردان ، وحيد عبد المحسن ، أحمد نبيل ، وعمال من مجلس مدينة بورفؤاد، حيث تم استكمال حملة لتسليك وتطهير بالوعات المطر بعدة مناطق بشارع نور الإسلام، وتم تسليك وتطهير البلوعات من القمامه وتسليك الوصلات الخاصة بهم .

ومازال العمل مستمر لتطهير بالوعات المطر تحسبا من حدوث أمطار غزيرة ، وفى قطاع السويس حضر م. عصام عبد المنعم رئيس القطاع وتابع أعمال التعامل مع المياه المتراكمة نتيجة الأمطار وخاصة فى حى فيصل بالتنسيق مع رئيس الحى.
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مصر 365