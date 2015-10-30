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بالصور.. الآلاف يتوافدون لمولد العارف بالله الدسوقى بكفر الشيخ

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بالصور.. الآلاف يتوافدون لمولد العارف بالله الدسوقى بكفر الشيخ بالصور.. الآلاف يتوافدون لمولد العارف بالله الدسوقى بكفر الشيخ
توافد الآلاف من أبناء المحافظات المصرية المتعددة لمدينة دسوق للاحتفال بمولد العارف بالله إبراهيم الدسوقى.

وافترش الزائرون لمدينة دسوق الأرض بحدائق ميدان الدسوقى وبالحديقة المقابلة لمجلس المدينة وحولهم الباعة الجائلون يبيعون لهم المأكولات والمشروبات الساخنة والباردة وتواجد بائعى الحمص والحلاوة والإكسسوارات المتعددة .

قال الحاج محمد سعد ط فلاح: "أتيت من المنوفية لحضور الاحتفال بمولد العارف بالله إبراهيم الدسوقى الذى احرص على حضوره كل عام ومعى أسرتى التى لا تتركنى وتصر على حضورها معى المولد.

وأضافت الحاجة زينب محمود عطا الله "ربة منزل" الشيخ إبراهيم الدسوقي: "ده راجل بركة ولازم كل عام نيجى للاحتفال بمولده لأنى بأحس بروحانية وبراحة كبيرة لما أكون هنا وكتير زيى".
>اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
>

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