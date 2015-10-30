بالصور.. رئيس جامعة سوهاج يتفقد وحدة جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية

تفقد الدكتور نبيل نور الدين عبد اللاه رئيس جامعة سوهاج اليوم الاستعدادات النهائية لافتتاح قسم وحدة جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية بالمستشفى الجامعى.

وأوضح مدير المستشفى الجامعى أن الوحدة تختص بالجراحات المجهرية المتعلقة بإعادة زرع الأطراف وإعادة ترميمها بعد استئصال أورام العظام والأنسجة الرخوة وإصلاح الأعصاب الطرفية وعلاج إصابات الضفيرة العضدية .

وأشار الدكتور نبيل نور الدين الى أن الوحدة تضم غرف عمليات ووحدة عناية فائقة سعتها 8 أسره ومكتبة وغرفة لمتابعة الحالات ومعملاً للتدريب على المهارات الجراحية وتضم مجهراً جراحياً بخمسة مقاعد وغرفة عمليات رئيسة ودائرة تلفزيونية مغلقة لأغراض التدريب الأساسي.



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