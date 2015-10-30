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انهيار عقار من 3 طوابق بمنطقة كليوباترا فى الإسكندرية

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انهيار عقار من 3 طوابق بمنطقة كليوباترا فى الإسكندرية انهيار عقار من 3 طوابق بمنطقة كليوباترا فى الإسكندرية
انهار عقار قديم منذ قليل، بمنطقة كليوباترا شرق الإسكندرية، مما أثار فزع أهالى المنطقة والمارة.

من جانبه، قال اللواء سعيد الفوال، رئيس حى شرق فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن العقار المنهار فى شارع سعيد منصور بمنطقة كليوباترا، وهو عقار مكون من 3 طوابق، وصادر له قرار ترميم، ونظرا لحالتة السيئة تم إخلاء السكان من 3 أيام، مؤكدا أن العقار كان خالياً من السكان ولم يسفر عن أى اصابات أو وفيات.
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