جمارك مطار برج العرب تحبط محاولة تهريب عملات أجنبية ومصرية

أحبطت سلطات جمارك مطار برج العرب الدولى، برئاسة محمود فرغلى، بالتعاون مع مباحث المطار، محاولة تهريب عملات أجنبية ومصرية، وذلك بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى وتعديلاته والتعليمات السارية بهذا الخصوص.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، فى تصريح له اليوم، إن مأمور الجمرك حمدى راضى اشتبه فى راكبة مصرية مسافرة إلى الإمارات وبتفتيشها تم العثور على 115 ألف جنيه و12 ألف دولار و11.850 ألف درهم إماراتى و3500 يورو.

وأشار إلى أن أبو العلا محمد، مدير عام الموانئ الجوية، قرر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر تهرب جمركى والتحفظ على المضبوطات.