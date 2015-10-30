أحد المعتصمين أمام "العليا للانتخابات": الفصل فى طعن وقف نتيجة الوراق اليوم

قال أسامة الأشمونى، المرشح الخاسر فى الوراق، أحد المعتصمين أمام اللجنة العليا للانتخابات، إنه طالب اللجنة العليا بوقف إعلان نتيجة الوراق حتى يتم الفصل فى الطعن المقدم منه حول عدم إمضاء المندوبين على نتائج فرز اللجان الفرعية بالدائرة، متابعا: "حصلت على 29 ألفا و60 صوتا".

وأضاف الأشمونى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن أحد مسئولى اللجنة خرج للمعتصمين، وقال لهم إن اللجنة تفصل فى طلبهم، ولم تعلن نتيجة دائرة الوراق حتى الآن، إلا بعد أن تنظر فى طعنهم المقدم بوقف النتيجة.

- المرشحون الخاسرون بالوراق يعتصمون أمام "العليا للانتخابات"

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