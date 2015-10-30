ساعة EBEL WAVE LADY AUTOMATIC

ساعة EBEL Wave Lady Bronze Automatic مثالية للمرأة المغامرة التي تسعى وراء التزيّن بإطلالة haute safari. للعام 2015 تميل صيحة الموضة إلى التخفيف من طبعات الحيوانات ومنح أزياء السفاري نفحة عصرية وراقية لمناسبة أسلوب العيش المدني. وإذا بدرجات البني، الكاكي والبرونزي تزيّن بكلّ أناقة الساعات الكلاسيكية، لتعكس روح أيّام الصيف الحارّة التي نمضيها في الغابات والسهول حيث اكتوت الأرض بفعل حرّ أشعّة الشمس، وسخُنت التربة الغنيّة لتتفتّت وتصبح أشبه بذرات الرمل. أمّا التموّجات المميّزة على السوار والتي تطلّ إمّا بمادّة PVD بلون الذهب الوردي أو بالستانلس ستيل، إضافة إلى الإطار المصنوع من الذهب الوردي عيار 18 قيراطاً وحبّات الألماس المتلألئة، فتعكس صيحة موضة السفاري الأنيقة والمنمّقة.