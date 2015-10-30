دوقة كامبريدج تبهرنا بأجمل الإطلالات هذا الأسبوع!

من المعروف عن دوقة كامبريدج "كايت ميدلتون" Kate Middelton أناقتها الرزينة وإطلالاتها الراقية، التي تتناسب ونمط البلاط الملكي البريطاني. كما معروف عنها أسلوبها البسيط وغير المبالغ به، حيث أنها تكره البهرجة وتبتعد عنها قدر الإمكان، فنراها دائماً بتصاميم ناعمة، غالباً ما تختارها من دور أزياء بريطانية، لدعم المواهب في بلدها.

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ومؤخراً، شاهدنا الدوقة في عدد من الإطلالات التي أبهرتنا بها، والتي توزّعت ما بين النمطين الرسمي والفاخر. وقد تنوّعت بين فساتين الكوكتيل التي وصلت حتى الركبة، أو التايورات الرزينة والمعاطف الشتوية، كما بين فساتين السهرة الفاخرة.

وأبرز خياراتها، كانت من "اردم" Erdem، ومن "جيني باكهام" Jenny Packham، كما من "دولتشي أند غابانا" Dolce&Gabbana.

وقد اختارت مع هذه الإطلالات أجمل الأكسسوارات والمجوهرات الفاخرة، ذات التصميم الناعم.

جمعنا بالصور أجمل إطلالات الدوقة وأكثرها حداثة، شاهديها هنا، وأخبرينا رأيك بأناقتها الملكيّة.

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