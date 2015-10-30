السفير الأمريكي: مصر دولة قائدة في الشرق الأوسط

صرح السفير روبرت ستيفين بيكروفت، سفير الولايات المتحدة الأمريكية، لدى مصر بأن رؤية الحكومة الأمريكية لمصر، تتضمن أنها دولة محورية وقائدة في منطقة الشرق الأوسط وذات دور استراتيجي مهم، وشدد على أن استقرار مصر على كافة الأصعدة هو شرط أساسي لاستقرار المنطقة بالكامل.

وأوضح السفير الأمريكي لدى القاهرة -خلال لقاء مع الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي اليوم الجمعة- أن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية حريصة على استمرار الشراكة بين البلدين وتعزيزها, وتقديم الدعم الكامل لمصر وفقا للأولويات والاحتياجات المصرية للمرحلتين الحالية والمقبلة, وذلك من خلال توفير التعاون الفني والمالي, ومساندة مصر دوليا في خطوات البرنامج الاقتصادي والتنموي.

من جانبها أشادت الوزيرة بما لمسته من تعاون من الجانب الأمريكي, خلال اجتماعاتها مع الجهات الأمريكية أثناء زيارتها الأخيرة لواشنطن, مؤكدة على أهمية قيام حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم الدعم الكامل للبرنامج الاقتصادي, الذي أعدته الحكومة المصرية وفق رؤية واضحة وخطة شاملة طويلة الأجل لتحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية, حيث يركز البرنامج على خلق بيئة تنافسية لجذب الاستثمارات الأجنبية, وضبط أوضاع المالية العامة لخفض عجز الموازنة, وتوفير فرص عمل للشباب والفئات الفقيرة من خلال دعم مجالات ريادة الأعمال والتعليم الفني والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وقد بحث الجانبين المشروعات والبرامج الممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في القطاعات المختلفة, حيث أكدت الوزيرة أهمية الإسراع في تنفيذ المشروعات, بهدف تعظيم الاستفادة منها, وحتى يشعر المواطنين بمردودها في المحافظات.

وأكد الجانبان في نهاية اللقاء, على ضرورة استمرار التعاون والتنسيق المتبادل بين الجانبين المصري والأمريكي, المبنى على الأولويات المصرية.

> ا ش ا