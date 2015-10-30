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المرشحون الخاسرون فى دائرة الوراق يتظاهرون أمام «العليا للانتخابات»

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المرشحون الخاسرون فى دائرة الوراق يتظاهرون أمام «العليا للانتخابات» المرشحون الخاسرون فى دائرة الوراق يتظاهرون أمام «العليا للانتخابات»

قال شعبان زكى، المحامى والمستشار القانونى لمرشحى الوراق الخاسرين فى جولة الاعادة، إن كل من مفيد ثابت، مرشح حزب المصريين الاحرار بالوراق، ومدحت ظاظا مرشح الدائرة الخاسر، وأسامة الاشمونى المرشح الخاسر فى ذات الدائرة ومصطفى جعفر سالمان المرشح الخاسر عن الوفد، يعتصمون الآن أمام مقر اللجنة العليا للانتخابات لحين البت فى نتيجة الطعون التى تقدموا بها إلى اللجنة العليا للانخابات حول نتيجة الوراق.

وأضاف زكى ” أن القضاء الادارى سلم المرشحين الاربعة مذكرة حول الطعن على النتيجة بسبب عدم امضاء مندوبى المرشحين على نتائج اللجان الفرعية ومن المقرر أن تفصل اللجنة العليا فيها.

 

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