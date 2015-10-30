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الأمن يمنع تجدد الاشتباكات المسلحة بين عائلتين فى دشنا

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الأمن يمنع تجدد الاشتباكات المسلحة بين عائلتين فى دشنا الأمن يمنع تجدد الاشتباكات المسلحة بين عائلتين فى دشنا
أحبط رجال مباحث مركز دشنا، اليوم الجمعة، برئاسة العقيد محمد عبد الرحمن، مأمور المركز، تجدد اشتباكات مسلحة بين عائلتين بقرية فاو بحري نتيجة خلافات على قطعة أرض .

تلقى اللواء صلاح الدين حسان، مدير أمن قنا، إخطارًا، بتمكن قوة بقيادة الرائد عمرو الخطيب، رئيس مباحث دشنا، ومعاونيه النقيبان هشام عمران وعبد العال محمود، معاونا المباحث، من إحباط تجدد اشتباكات مسلحة بين عائلتين بقرية فاو بحري بسبب خلافات قديمة على قطعة أرض بينهما.

وقال مصدر أمني، إن الأجهزة الأمنية رصدت تربص أفراد من العائلتين لبعضهما البعض، بعد ورود معلومات عن نيتهما تجديد الاشتباكات وبمداهمة منازلهم، ألقت قوات الأمن القبض على 3 منهم ، بحوزتهم جرينوف وبندقيتين وبعض الطلقات كانت معدة لاستخدامها في الاشتباكات. ..تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات و تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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