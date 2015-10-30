كرة يد مباشر - الزمالك يتقدم بثلاثة أهداف.. نهائي بطولة إفريقيا

متابعة حية ومباشرة لمباراة الزمالك والإفريقي في نهائي بطولة إفريقيا للأندية الأبطال لكرة اليد.

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وعبر الزمالك الأهلي ثم الترجي في الدورين ربع وقبل النهائي ليواجه الإفريقي الذي صعد متصدرا للمجموعة التي جاء فيها الفريق الأبيض.

أحداث المباراة

نهاية الشوط الأول 17-14 لصالح الزمالك

- بمرور 28 دقيقة 16-14 للزمالك

- بمرور 25 دقيقة 15-14 للزمالك

- بمرور 20 دقيقة.. 12-11.. للإفريقي

- بمرور 19 دقيقة النتيجة 11-10 لصالح الإفريقي

- بمرور 15 دقيقة النتيجة 9-8 لصالح الزمالك

- بمرور 10 دقائق النتيجة 6-4 لصالح الزمالك

- بمرور 8 دقائق النتيجة 4-2 لصالح الزمالك

- بمرور 5 دقائق النتيجة 2-1 لصالح الزمالك رغم تألق حارس الإفريقي