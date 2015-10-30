اصطدام سفينة بونش فى رصيف محطة "قناة السويس للحاويات"

أعلنت شركة قناة السويس للحاويات اليوم، من خلال بيان لها، تعرض أحد أوناش رصيف المحطة إلى أضرار بالغة إثر اصطدام إحدى سفن الحاويات بالرصيف.

وأكدت شركة قناة السويس للحاويات من خلال بيانها أنها اتخذت كل الإجراءات والتدابيراللازمة للحفاظ على سلامة وأمن موظفيها وعملائها، فضلاً عن سلامة المعدات والحاويات والسفن المتواجدة بالمحطة.

فيما أكد البيان أن الحادث لم يسفرعن أى إصابات بشرية، وأن المنطقة المحيطة بالحادث مؤمنة بالكامل والعمل يسير بشكل جيد، كما كشف البيان أن قناة السويس للحاويات فى انتظار وصول الخبراء لمعاينة "الونش" وتحديد الخطوات التى من شأنها وضع جدول زمنى للتعامل مع الحادث وفق رؤية الشركة المستمرة لضرورة شفافية تداول المعلومات.

وأشار البيان إلى أن الشركة تبذل كل الجهد لمواجهة وتقليل أى صعوبات أو مضايقات قد تنتج عن الحادث.