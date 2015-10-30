استشهاد فلسطينى ثان وارتفاع الإصابات لـ77 بالضفة وقطاع غزة برصاص إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب وإصابة آخر بجروح حرجة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى على حاجز زعترة جنوب نابلس، ظهر اليوم الجمعة، فيما أعلن عن استشهاد شاب، لم تعرف هويته بعد، متأثرًا بجروح أصيب بها عصر اليوم فى القدس.

وأضافت الوزارة فى بيان صحف -حصل اليوم السابع على نسخة منه- ظهر اليوم الجمعة، أن قوات الاحتلال أطلقت النار على شابين عند حاجز زعترة، ما أدى إلى استشهاد الشاب قاسم سباعنة (20 عامًا)، وإصابة طفل (17 عامًا) بجروح خطيرة، ونقل لمستشفى رفيديا لتلقى العلاج، فيما أصيب 76 مواطنًا فى مواجهات برام الله والخليل، وشرق البريج فى قطاع غزة.

واستشهد شاب لم تعرف هويته بعد، متأثرًا جروحه التى أصيب بها بعد إطلاق قوات الاحتلال النار عليه فى القدس، عصر اليوم.

وفى رام الله أصيب 21 مواطنًا بجروح نتيجة المواجهات مع قوات الاحتلال فى منطقة البالوع بالبيرة، منهم 15 بالرصاص الحى فى أجزاء متفرقة من أجسادهم، وإصابتان بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط فى الأذن، إضافة إلى إصابة 4 مسعفين من الهلال الأحمر بالحروق فى الوجه نتيجة رشهم بغاز الفلفل بشكل مباشر.

وفى بيت لحم، أصيب شابان بالرصاص الحي، وآخران بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط خلال مواجهات مع قوات الاحتلال عند المدخل الشمالى للمدينة، إضافة لطفل (شهر) اختناقا بالغاز المسيل للدموع، حيث جرى إدخالهم لمستشفى بيت جالا الحكومى لتلقى العلاج.

وأصيب 8 شبان بالرصاص الحى، بينهم ممرض كان يعمل على إسعاف الجرحى، و5 بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط فى مواجهات مع الاحتلال فى الخليل، وإصابة بالرضوض والكسور نتيجة اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب المبرح.

وفى شرق البريج وعند حاجز بيت حانون بقطاع غزة أصيب 17 شاباً بالرصاص الحى، و19 آخرين بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، إضافة إلى عشرات الإصابات بالاختناق.

- استشهاد شاب وارتفاع عدد الجرحى إلى 33 برصاص إسرائيل فى رام الله والخليل

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