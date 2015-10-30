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10 سيارات إطفاء تسيطر على حريق هائل بمخزن لعب أطفال فى مدينة نصر

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10 سيارات إطفاء تسيطر على حريق هائل بمخزن لعب أطفال فى مدينة نصر 10 سيارات إطفاء تسيطر على حريق هائل بمخزن لعب أطفال فى مدينة نصر
سيطر رجال الدفاع المدنى بالقاهرة على حريق هائل نشب بمخزن لعب أطفال على مساحة 800 متر بالطابق الثانى لأحد العقارات المكون من 5 طوابق بشارع مصطفى النحاس بمدينة نصر بدون معرفة أسباب الحريق، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران.

كان اللواء جمال حلاوة، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، تلقى بلاغًا من غرفة النجدة باشتعال النيران بأحد العقارات السكنية بشارع مصطفى النحاس، وعلى الفور انتقلت 10 سيارات إطفاء، وتم إخماد الحريق.

وبالفحص تبين تفحم مخزن بالكامل للعب الأطفال بالطابق الثانى، وتم منع خطر امتداد النيران إلى باقى الطوابق التى تكتظ بالمواد البلاستيكية وألعاب الأطفال، وتم محاصرة النيران من كافة الاتجاهات، وتم إخلاء المبنى من كافة العاملين لحين الانتهاء من عمليات الإطفاء، وتمت السيطرة عليه، وفى انتظار المعمل الجنائى لتحديد الأسباب والخسائر التى نجمت عن الحريق.

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