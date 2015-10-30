حبس ابن نائب العامرية 4 أيام على ذمة التحقيق

قرر المستشار محمد صلاح جابررئيس نيابة شرق الإسكندرية حبس"بلال. ر" - ابن النائب البرلمانى عن دائرة العامرية - 4 أيام على ذمة التحقيق فى اتهامه بحيازة سلاح نارى غير مرخص وطلقات.

جاء القرار بعد أن استمعت النيابة - بإشراف المستشار سعيد عبد المحسن المحامى العام الأول لنيابات الإستئناف - لأقوال الضابط الذى ألقى القبض على المتهم وآخرين.

كانت مديرية أمن الإسكندرية أصدرت اليوم بياناً أعلنت فيه تفاصيل ضبط ابن "ر" النائب عن دائرة العامرية بسلاح وطلقات، وقالت إن الملازم أول محمود أبوكيله الضابط بإدارة البحث الجنائي المعين خدمة تأمين الطريق الصحراوي دائرة قسم شرطة محرم بك تمكن من ضبط كل من "بلال. ر. ر" - 20 سنة طالب - و "على .م .ح"- 61 سنة سائق ، و"راغب .ع. ع"- 15 سنة طالب - "مقيمون بدائرة قسم أول العامرية و بحوزة الأول رشاش تركي الصنع عيار 9مم 527 طلقة صوت و2400 جنيهاً وذلك أثناء استقلالهم السيارة رقم 5931 مصر – قيادة الثاني .

وأوضحت المديرية أن المتهم أقر بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع وتحرر المحضر اللازم بقسم محرم بك وعرضه على النيابة العامة .

وباشرت نيابة محرم بك برئاسة المستشار مؤمن يعيش التحقيق مع نجل النائب الذى خاض الانتخابات البرلمانية مستقلاً عن دائرة العامرية وواستمعت للضابط الذى القى القبض عليه وطلبت تقرير فنى لبيان ماهية السلاح المضبوط .

وكشفت تحقيقات النيابة فى القضية رقم 31969 جنايات لسنة 2015 أن المتهم بلال كان يحوز سلاح وطلقات صوت اشتراهم بغرض الاحتفال بنجاح والده واطلاق الأعيرة فى حفل افتتاح ظهر غدا بمنطقة العامرية ، وأثناء وقوفه لتجربة السلاح فى الطريق الصحراوى القى الضابط القبض عليه وأكد بلال فى اعترافاته بانه اشترى السلاح الصوت للاحتفال بفوز والده فى الانتخابات.

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