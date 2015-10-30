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الداخلية تدفع برجال مفرقعات و3 آلاف جندي لتأمين حفل «يانى»

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الداخلية تدفع برجال مفرقعات و3 آلاف جندي لتأمين حفل «يانى» الداخلية تدفع برجال مفرقعات و3 آلاف جندي لتأمين حفل «يانى»

أرشيفية

دفعت وزارة الداخلية، متمثلة فى الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار وإدارة الحراسات ومديرية أمن الجيزة، بـ3 آلاف جندى وفرد وضابط شرطة من قواتها، لتأمين حفل الموسيقار العالمى”يانى yanni” الذى يبدأ اليلية ويستمر حتى غدا.

وأوضح مصدر أمنى مسئول أنه تم توزيع قوات الشرطة متمثلة فى شرطة السياحة والآثار من الداخل وقوات أمن الجيزة خارج المنطقة الأثرية، بمحيط الحفل الضخم، وتأمين جميع مخارج ومداخل المنطقة الأثرية للأهرامات وانتشار الكلاب البوليسية وخبراء المفرقعات، بالإضافة إلى قوات الأمن المركزى المتمركزة خارج المنطقة الأثرية.

كما تم نصب عدد من الكمائن بطريق أكتوبر الفيوم وشارع الهرم وميدان الرماية وتزويد مداخل الهرم بوابات إلكترونية وأجهزة كشف عن الفرقعات لتأمين الحفل، وأكد المصدر أنه تم التنسيق مع وزارتى السياحة والآثار بشأن آخر الاستعدادت الأمنية لإقامة الحفل.

 

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