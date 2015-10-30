الاتحاد النسائي ينظم معرضاً للأسر المنتجة في أبوظبي

بدأت فعاليات معرض الأسر الوطنية المنتجة التي ينظمها الاتحاد النسائي العام أمس، وتستمر حتى 11 نوفمبر المقبل في مركز التسوق «كارفور» في أبوظبي.

وينظم الاتحاد معارض الأسر المنتجة في إطار دعمه لها ولتحسين وضعهم الاقتصادي من خلال المعارض التي تقام في جميع المهرجانات المحلية والمعارض في مراكز التسويق، والمشاركة الفعالة في جميع النشاطات والفعاليات التي تقيمها مختلف الجهات والمؤسسات في الإمارات.

ويأتي المعرض ترجمة لرؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، في توفير كل الإمكانات والتسهيلات لتطوير مهارات ابنة الإمارات وتحفيز الطاقات المبدعة والخلاقة على التطوير.

وأكدت لولوة الحميدي، مدير إدارة الصناعات التراثية والحرفية والأسر المنتجة، أهمية تعاون إدارات مراكز التسويق في تسهيل إجراءات وتنفيذ معارض الأسر المنتجة ودعم أصحاب المشاريع الصغيرة في إطار الخدمة المجتمعية.

من جهتها أكدت عائشة غليطة المهيري، مسؤولة الأسر المنتجة في إدارة الصناعات التراثية والحرفية في الاتحاد النسائي العام، أهمية تنظيم هذه المعارض وإتاحة الفرصة لجميع الراغبين من الأسر المنتجة لتسويق منتجاتهم.

ورشة تدريبية

نظّمت إدارة تقنية المعلومات في الاتحاد النسائي العام ورشة تدريبية بهدف تدريب وإعداد الكوادر العاملة بالمؤسسة في مجال تقنية المعلومات يوم الأربعاء الموافق 28 أكتوبر 2015 في مقر الاتحاد النسائي العام بأبوظبي.

يأتي ذلك من منطلق حرص الاتحاد النسائي العام على تمكين الموظفين في مجال التكنولوجيا للاستفادة من البرامج المتاحة في مجال العمل، حيث تم طرح ورش تدريبية لموظفات الاتحاد النسائي العام في العديد من البرامج مثل البوربوينت والموقع الإلكتروني للمبتدئين وتطبيقات الاتحاد النسائي وإدخال البيانات وحل مشاكل التقنية اليومية والإكسل وغيرها.

وقد تم تنظيم الورش لضمان أفضل الممارسات في عالم التقنيات والاتصالات والمعلومات، حيث يسعى الاتحاد النسائي العام، بعد فوزه بجائزة أفضل تطبيق ذكي في مجال الشؤون الاجتماعية، إلى إبراز دور تقنية المعلومات وأهميتها في تطوير وتسهيل العمل المؤسسي.