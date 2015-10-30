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"طرق دبي" تطلق غداً خطاً جديداً للحافلات العامة

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"طرق دبي" تطلق غداً خطاً جديداً للحافلات العامة "طرق دبي" تطلق غداً خطاً جديداً للحافلات العامة

تطلق مؤسسة المواصلات العامة بهيئة الطرق والمواصلات خطاً جديداً للحافلات العامة يوم غد الأول من نوفمبر وهو الخط (F26) وذلك بهدف إسعاد رواد النقل الجماعي وتلبية الطلب المتزايد على هذه الخدمة وخاصة الحافلات العامة، التي تعتبر أحد أعمدة منظومة المواصلات العامة في إمارة دبي بالإضافة إلى المترو والترام ووسائل النقل البحري.  

وقال السيد م. عادل محمد شاكري، مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات بأن إطلاق خطاً جديداً في الأول من نوفمبر المقبل، إنما يمثل استجابة سريعة لاحتياجات مستخدمي النقل الجماعي وانسجاما مع تنامي الحركة الاقتصادية في إمارة دبي في ظل التطورات السريعة، التي تشهدها الدولة في جميع الميادين وعلى كافة الأصعدة.

وأوضح شاكري: ينطلق الخط (F26)، المغذّي لمحطات المترو، من موقف الحافلات العامة الواقع بجانب محطة مترو نور بنك ويصل إلى شارع أم سقيم، التقاطع رقم (4)، حيث يخدم كافة مناطق القوز الصناعية الأولى والقوز الصناعية الثانية والقوز الصناعية الثالثة  ، ليصل لموقف محطة مترو بنك الخليج الأول، ومساكن مؤسسة السمنت الوطنية وغيرها من المواقع الجغرافية  الحيوية الأخرى في تلك المناطق .

وجَدَّدَ مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة حرص هيئة الطرق والمواصلات على توسيع وتطوير شبكة المواصلات العامة بما يتناسب والتوسع العمراني والنمو السكاني في إمارة دبي. وتعتبر خطوط الحافلات العامة واحدة من المبادرات الاستراتيجية والدعائم الأساسية لرفع نسبة الرحلات التي تتم عبر شبكة المواصلات العامة>

 وذلك من خلال جذب المزيد من الجمهور من كافة شرائح المجتمع لاستخدام وسائل النقل الجماعي في تنقلاتهم اليومية، الأمر الذي سيكون له تأثيرات إيجابية على الحركة المرورية ونظافة البيئة، لأن زيادة مستخدمي وسائل المواصلات العامة سيقّلل من الازدحام المروري،  ويحد من الحوادث ويرفع من مستوى السلامة المرورية ويقلل إلى حد كبير نسب التلوث البيئي الذي تحدثه عوادم الأعداد الكبيرة من السيارات.

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