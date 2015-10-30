الأركان الروسية: نفذنا 1400 طلعة دمرت أكثر من 1600 موقع للإرهابيين بسوريا

أعلنت هيئة الأركان الروسية أن مقاتلاتها الحربية نفذت خلال شهر نحو 1400 طلعة دمرت خلالها أكثر من 1600 موقع للإرهابيين فى سوريا.

وقال رئيس إدارة العمليات العامة في هيئة الأركان أندرى كارتابولوف فى تصريحات نقلها موقع روسيا اليوم، اليوم الجمعة: "مر شهر منذ بدء عمل المجموعة الروسية الجوية فى الجمهورية العربية السورية، وحان الوقت لاستخلاص بعض النتائج. إذ أجرت طائراتنا خلال شهر 1391 طلعة عسكرية دمرت خلالها 1623 منشأة للإرهابيين".

ولفت إلى أن هذه الأرقام تشمل 249 مركز قيادة مختلفا ونقاط اتصال، و51 معسكرا لتدريب الإرهابيين، و35 من المعامل والورش حيث كان يصنع الإرهابيون فيها مواد متفجرة، و131 مستودعا للذخائر والوقود، إضافة إلى 371 مركز دعم ونقطة محصنة، و786 معسكرا ميدانيا وقواعد مختلفة.