الاحتلال الإسرائيلى يسلم الطواقم الطبية الفلسطينية جثامين 7 شهداء محتجزين

سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلى الطواقم الطبية الفلسطينية جثامين 7 شهداء محتجزة لديها وذلك عبر معبر ترقوميا بالضفة الغربية مساء اليوم الجمعة.

وقال موقع "دنيا الوطن"، إن قوات الاحتلال الإسرائيلى سمحت بدخول 3 سيارات إسعاف إلى المعبر وتقوم بتفتيشها حاليًا تمهيدًا للسماح بنقل 7 جثامين للشهداء محتجزة لدى إسرائيل.

فيما يتواجد أهالى الشهداء وطواقم الصحفيين على بوابة المعبر انتظارًا لخروج سيارات الإسعاف محملة بجثامين الشهداء.

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