جنود إسرائيليون يحاولون خطف راع على أطراف مزارع شبعا اللبنانية المحتلة

>حاولت قوات الاحتلال الإسرائيلى اختطاف راع لبنانى فى جنوب شرق البلاد من على أطراف مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، واستولت على عدد من رؤوس الماعز التى كان يرعاها بعد فشلها فى اختطافه.

وقال رئيس هيئة أبناء العرقوب المعنية بقضية مزارع شبعا المحتلة الدكتور محمد حمدان - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن الراعى اللبنانى كان يرعى أغنامه على أطراف مزارع شبعا قرب السياج الشائك الفاصل بين المناطق اللبنانية المحررة وتلك المحتلة من قبل إسرائيل عندما رصدته دورية للاحتلال.

وأضاف أن نحو خمسة أو ستة من جنود الاحتلال ترجلوا واخترقوا السياج الشائك وتوغلوا داخل المنطقة المحررة لمسافة نحو 70 مترا وحاولوا خطف الراعى إلا أنه تمكن من الهرب فاستولوا على عدد من رؤوس الماعز ووضعوها فى سيارات تابعة لجيش الاحتلال ، وأشار إلى أنه هذا ليس العدوان الأول الذى يمارس فى المنطقة الحدودية بجنوب لبنان خاصة منطقة العرقوب بجنوب شرق لبنان (التابع لها مزارع شبعا).

وقال إن هذه الاعتداءات تمارس من وقت لآخر دون أى إجراءات من قبل قوات الأمم المتحدة فى جنوب لبنان "اليونيفيل" أو من الأمم المتحدة التى تعتبر مسئولة عن تطبيق القرار الدولى الـ1701 الذى أنهى الحرب الإسرائيلية على لبنان عام 2006، وأشار إلى أن هؤلاء الرعاة يرعون قطعانهم ولا يخترقون السياج الشائك ولا يدخلون المناطق المحتلة ، فما تقوم به إسرائيل هو عمل عدوانى بمعنى الكلمة.

وطالب حمدان، الأمم المتحدة باتخاذ موقف حاسم تجاه هذه الانتهاكات، كما حث الحكومة اللبنانية على رفع شكوى للأمم المتحدة ضد إسرائيل جراء هذه الاعتداءات، كما طالب الحكومة اللبنانية بالتحرك داخل جامعة الدول العربية، حتى تساعد الدول العربية لبنان فى إثارة هذا الموضوع فى الأمم المتحدة.

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