الكحكي يعلن تعليق «صبايا الخير»: « لا يمكن قبول فضح الأعراض»

أعلن الإعلامي عمرو الكحكي، مدير تليفزيون شبكة النهار، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تعليق إذاعة برنامج “صبايا الخير” وفتح تحقيق موسع بشأن حلقة “فتاة المول” المثار بسببها الجدل، مؤكداً على أنه لا يمكن قبول فضح الأعراض وأنه يشعر بالظلم الواقع.

وقال “الكحكي”، في تدوينة عبر صفحته بـ”فيس بوك”، بنينا النهار بالدم والجهد والعرق.. ليس هناك ما نعرفه في الحياة إطلاقا إلا هذه المهنة، النهار ليست مصدر رزق فقط بل هي الحياة كلها وهي إحدى بناتنا وأولادنا، كيان انصهرت فيه كل كيانات العاملين. يوم كان التعاقد مع الأستاذه ريهام سعيد كان الخير الذي تقدمه عبر البرنامج هو الدافع الأساسي. دعوات عشرات الالاف من الامهات رافقتها في كل عمل خير وعلاج لانسان او طفل يئن وانتصار لقلوب امهات احترقت وهن يرين من جنى على اطفالهن يفلت من العقاب، ولكن ايضا لا يمكن قبول فضح الاعراض نحن نشعر بالظلم ولهذا اكتب هذه الكلمات. إنه الرد على كل من شككك في وفي علاء. حسبنا الله ونعم الوكيل. النهار ستظل النهار. فقد قررت شبكة تليفزيون النهار تعليق إذاعة برنامج صبايا الخير وفتح تحقيق موسع بشأن الحلقه المثار بسببها الجدل. وتؤكد الشبكه لجمهورها انها كدأبها لن تتنازل عن المهنيه على شاشتها.”

وتابع الكحكي: “وتعتذر الشبكه لكل من شعر بالاساءه والاستياء من الحلقه المذكوره وتؤكد على احترامها لكل سيده وفتاه من بناتنا وأهالينا وشعبنا الكريم وتؤكد ان كل مشاهدينا وأهالينا هم تاج على رؤسنا سنظل نحترمهم ونقدرهم.

> وتلغي الشبكه حلقه الليله من اخر النهار بين خالد صلاح وريهام سعيد.. نعتذر للجميع مره اخرى.. حفظكم الله وحفظ الله مصر.”